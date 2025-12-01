Yunanistan'da çiftçiler sokağa indi: Atina-Selanik yolunu trafiğe kapattılar
Yunanistan'da çiftçiler geciken ödemelerin ve üretim maliyetlerini düşürecek düzenlemelerin yapılması için sokağa indi.
Kaynak: AA
Yunanistan'da çiftçiler, Atina ile Selanik arasındaki otoyolda traktörleriyle yol kapama eylemi düzenledi.
Yunanistan Haber Ajansının (AMNA) haberine göre eylem nedeniyle şehirler arası ulaşımda aksama yaşandı.
TALEPLER NELER?
Çiftçiler, devlet teşviklerindeki yolsuzluk skandalına ilişkin soruşturma nedeniyle geciken ödemelerin ve üretim maliyetlerini düşürecek yasal düzenlemelerin yapılmasını talep ediyor.
Gümrük kapılarına ve havalimanlarına giden yolların kapatılması olasılığını da değerlendiren çiftçiler, hafta boyunca yapılacak istişarelerde eylemleri başka bölgelere yayma planını ele alacak.