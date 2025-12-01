Giriş / Abone Ol
Yunanistan'da çiftçiler sokağa indi: Atina-Selanik yolunu trafiğe kapattılar

Yunanistan'da çiftçiler geciken ödemelerin ve üretim maliyetlerini düşürecek düzenlemelerin yapılması için sokağa indi.

  • 01.12.2025 17:24
  • Giriş: 01.12.2025 17:24
  • Güncelleme: 01.12.2025 17:32
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Yunanistan'da çiftçiler, Atina ile Selanik arasındaki otoyolda traktörleriyle yol kapama eylemi düzenledi.

Yunanistan Haber Ajansının (AMNA) haberine göre eylem nedeniyle şehirler arası ulaşımda aksama yaşandı.

TALEPLER NELER?

Çiftçiler, devlet teşviklerindeki yolsuzluk skandalına ilişkin soruşturma nedeniyle geciken ödemelerin ve üretim maliyetlerini düşürecek yasal düzenlemelerin yapılmasını talep ediyor.

Gümrük kapılarına ve havalimanlarına giden yolların kapatılması olasılığını da değerlendiren çiftçiler, hafta boyunca yapılacak istişarelerde eylemleri başka bölgelere yayma planını ele alacak.

