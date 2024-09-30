Yunanistan'da çıkan orman yangınında 2 kişi öldü

Yunanistan’ın Mora Yarımadası'ndaki ormanlık alanda çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlerde, yaşamını yitirenlerin Ksilokastro yakınlarındaki yangını söndürmek için yürütülen çalışmalara katılan 35 ve 40 yaşlarındaki iki gönüllü olduğu belirtildi.

Bu 2 kişinin dün geceden beri kayıp olduğu kaydedildi. Söz konusu kayıp kişilerin hayatını kaybettiği bildirildi.

İtfaiye yetkilileri, dün başlayan yangının yaklaşık 350 itfaiyeci ve 8 yangın söndürme uçağının müdahalesiyle bu sabah büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.

ÇOK SAYIDA KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Yetkililer, alevlerin kuvvetli rüzgar nedeniyle hızla yayılması sonucu gece boyunca tedbir amaçlı çok sayıda köyün tahliye edildiğini bildirdi.

Atina yakınlarındaki Varnava'da da 11 Ağustos'ta başlayan ve şiddetli rüzgar sebebiyle Vrilisia'ya sıçrayan yangında bir kişi hayatını kaybetmişti.