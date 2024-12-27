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Yunanistan'da çok sayıda limanda deniz yolu ulaşımı durdu

Yunanistan'da kuvvetli rüzgar nedeniyle birçok limanda deniz yolu ulaşımı durdu. Pire, Lavrio, Rafina, Volos, Kavala dahil birçok limanda seyrüsefer yasağı getirildi.

Dünya
  • 27.12.2024 12:27
  • Giriş: 27.12.2024 12:27
  • Güncelleme: 27.12.2024 12:30
Kaynak: AA
Yunanistan'da çok sayıda limanda deniz yolu ulaşımı durdu
Fotoğraf: AA

Yunanistan'ın birçok limanında kuvvetli rüzgar nedeniyle deniz yolu ulaşımı durduruldu.

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Ege'de etkili şiddetli rüzgar nedeniyle, Pire, Lavrio, Rafina, Volos, Kavala dahil birçok limanda seyrüsefer yasağı getirildi.

Yasak nedeniyle, ülke genelindeki deniz yolu ulaşımı aksarken, birçok adayla ulaşım sağlanamadı.

Yunanistan Meteoroloji Dairesi verilerine göre, bugün bölgede rüzgar hızının 10 bofora kadar çıkacağı öngörülüyor.

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