Yunanistan'da çöl sıcaklıkları artarak devam edecek

Yunanistan'da çöl sıcakları pazar gününe kadar artarak devam edecek. Ülkenin birçok bölgesinde sıcaklık 43 dereceye ulaşacak

Dünya 17.07.2024 16:35 Giriş: 17.07.2024 16:35

Güncelleme: 17.07.2024 16:39 Kaynak: AA

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