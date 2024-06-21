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Yunanistan'da Covid-19 nedeniyle hastaneye yatanların sayısında artış

Yunanistan'da Covid-19 nedeniyle hastaneye yatanların sayısı arttı.

Dünya
  • 21.06.2024 14:44
  • Giriş: 21.06.2024 14:44
  • Güncelleme: 21.06.2024 14:47
Kaynak: AA
Yunanistan'da Covid-19 nedeniyle hastaneye yatanların sayısında artış
Fotoğraf: Depophotos

Yunanistan'da Covid-19 nedeniyle hastaneye yatanların sayısında artış olduğu açıklandı.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu'nun (EODY) yayımladığı haftalık rapora göre, 10-16 Haziran'da Covid-19 salgını nedeniyle hastaneye yatırılan hasta sayısı 324 oldu.

Covid-19 nedeniyle 10-16 Haziran'da 5 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi entübe edildi.

Hastaneye yatırılanların önceki dört haftadaki ortalaması 166 idi.

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