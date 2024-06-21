Yunanistan'da Covid-19 nedeniyle hastaneye yatanların sayısında artış
Yunanistan'da Covid-19 nedeniyle hastaneye yatanların sayısı arttı.
Kaynak: AA
Yunanistan'da Covid-19 nedeniyle hastaneye yatanların sayısında artış olduğu açıklandı.
Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu'nun (EODY) yayımladığı haftalık rapora göre, 10-16 Haziran'da Covid-19 salgını nedeniyle hastaneye yatırılan hasta sayısı 324 oldu.
Covid-19 nedeniyle 10-16 Haziran'da 5 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi entübe edildi.
Hastaneye yatırılanların önceki dört haftadaki ortalaması 166 idi.