Yunanistan'da demir yolu çalışanları grevde

Yunanistan’da demir yolu çalışanlarının çağrısıyla başlatılan 24 saatlik grev nedeniyle tren seferlerinin büyük bölümü durduruldu. Çalışanlar, personel takviyesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve altyapının yenilenmesi taleplerini dile getiriyor.

Dünya
Kaynak: AA
Fotoğraf: ekathimerini.com

Yunanistan'da demir yolu çalışanları 24 saatlik grev düzenliyor.

Demir yolu sendikalarının çağrısıyla çalışanlar 24 saatlik grev kararı aldı.

Grev nedeniyle bugün çoğu tren seferi iptal edilirken bazı seferlerde ise saat değişikliğine gidildi.

Demir yolu çalışanları, personel sayısının artırılması, çalışma saatlerinin azaltılması, istasyon bakımlarının yapılması ve modern teçhizat tedarik edilmesi gibi taleplerde bulunuyor.

