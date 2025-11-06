Yunanistan'da doktorlar 48 saatlik grevde

Yunanistan'da devlet hastanelerinde çalışan doktorlar, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi talebiyle 48 saatlik greve gitti.

Yunanistan Hastane Doktorları Birlikleri Federasyonunun (OENGE) çağrısıyla, ülke genelindeki devlet hastanelerinde çalışan doktorlar, bugün ve yarın için greve gitme kararı aldı.

Doktorlar, sağlık hizmetlerindeki şartların iyileştirilmesini, personel sayısının artırılmasını, maaşların yükseltilmesini talep ediyor.

Öte yandan, Yunanistan Laboratuvar Doktorları Federasyonu (PERGI) da yarın için 24 saatlik grev ilan etti. Grev kapsamında, ülkedeki özel laboratuvarlar yarın hizmet vermeyecek.

Laboratuvarlar, sigorta anlaşması gereği devletten bekledikleri ödemelerin zamanında yapılmasını talep ediyor.