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Yunanistan'da dün düşen helikopterin pilotunun cesedi denizden çıkarıldı

Ajans Haberleri
  • 29.09.2023 14:23
  • Giriş: 29.09.2023 14:23
  • Güncelleme: 29.09.2023 14:23
Kaynak: AA
Yunanistan'da dün düşen helikopterin pilotunun cesedi denizden çıkarıldı

Yunanistan'da dün düşen sivil helikopterin pilotunun cansız bedeni denizden çıkarıldı.

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Yunanistan Sahil Güvenlik birimine bağlı dalgıçlar, helikopterin 69 yaşındaki pilotunu 52 metre derinlikte buldu.

Görgü tanıklarına göre, Volos Sanayi Bölgesi'ne gitmek amacıyla Eğriboz Adası'ndaki Mandudi bölgesinden ayrılan AW109 tipi sivil helikopter, havada alışılmadık manevralar yaptıktan sonra Ahladi sahilinde denize düşmüştü.

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