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Yunanistan'da gazeteciler 24 saatlik greve gitti: Gazeteler yayımlanmayacak

Yunanistan Gazeteciler Birliği'nin "işçi ve memur sendikalarının, ekonomik koşulların iyileştirilmesi" çağrısıyla yapılan grev çerçevesinde basın çalışanları, bugün 24 saatlik grev başlattı.

Çalışma Yaşamı
  • 19.11.2024 19:26
  • Giriş: 19.11.2024 19:26
  • Güncelleme: 19.11.2024 19:29
Kaynak: AA
Yunanistan'da gazeteciler 24 saatlik greve gitti: Gazeteler yayımlanmayacak
Fotoğraf: AA / Arşiv

Yunanistan'da basın çalışanları, yarın yapılacak genel greve destek amacıyla bugün haber akışını 24 saatliğine durdurdu.

Yunanistan Gazeteciler Birliği'nin çağrısıyla yapılan grev çerçevesinde basın çalışanları, bugün 24 saatlik grev başlattı.

Yerel saatle bu sabah 5'te başlayan grev yarın sabah 5'e kadar devam edecek.

Grevin amacı ise işçi ve memur sendikalarının, ekonomik koşulların iyileştirilmesi çağrısıyla yarın için ilan ettiği 24 saatlik greve destek vermek.

Grev nedeniyle bugün televizyon ve radyolarda haber yayını yapılmadı.

Gazeteciler, bugün çalışmadığı için yarın da gazeteler yayımlanmayacak.

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