Yunanistan'da kasten yangın çıkardığı iddia edilen kadın gözaltına alındı

Yunanistan'ın Tripoliçe (Tripoli) kentinde kasten yangın çıkardığı iddiasıyla bir kadının gözaltına alındığı bildirildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, 24 ve 25 Ağustos tarihlerinde iki ayrı yangın çıkardığı suçlamasıyla gözaltına alınan kadının, 27 Ağustos'ta savcılığa ifade vereceği kaydedildi.

- Son 24 saatte 52 orman yangını

Öte yandan, Yunan basınında çıkan haberlerde, son 24 saatte 52 orman yangını çıktığı bildirildi.

Haberlerde, yangınlardan 42'sinin hızlı şekilde kontrol altına alındığı, kalan 10 yangınla ilgili söndürme çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.

25 Ağustos'ta da Girit Adası'nın Hanya bölgesinde kasten yangın çıkardığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alınmıştı.