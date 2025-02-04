Yunanistan'da memurlar çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle iş bıraktı

Yunanistan'da memurlar, başkent Atina'nın da içerisinde bulunduğu Atiki Bölgesi'nde çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle öğleden sonra iş bırakma eylemi yaptı.

Yunanistan Memur Sendikaları Konfederasyonunun (ADEDY) çağrısıyla memurlar, Atiki Bölgesi'nde yerel saatle 12.00'den sonra iş bıraktı.

Maliye Bakanlığı önünde toplanan memurlar, çalışma şartlarının ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini, ülkede 2009'da başlayan ekonomik krizde iptal edilen 13. ve 14. maaş uygulamasının geri getirilmesini talep etti.

Kamu kuruluşlarındaki memur sayısının artırılması da talepler arasında yer aldı.