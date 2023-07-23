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Yunanistan'da onarım çalışması yapılan köprü kısmen çöktü, 1 işçi öldü

Ajans Haberleri
  • 23.07.2023 15:00
  • Giriş: 23.07.2023 15:00
  • Güncelleme: 23.07.2023 15:00
Kaynak: AA
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Yunanistan'da onarım çalışması yapılan köprü kısmen çöktü, 1 işçi öldü

Yunanistan'ın Patra kentinde, onarım çalışması yapılan köprünün kısmen çökmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı.

Yunan Radyo ve Televizyon Kurumu ERT'nin yerel basına dayandırdığı haberde, Atina yolu üzerindeki Proastio bölgesinde onarım çalışmaları yapılan 167 metre uzunluğundaki köprünün kısmen çökmesi sonucu 1 işçinin öldüğü, 4 işçinin yaralandığı belirtildi.

Göçük altında mahsur kalanların olduğu ifade edilen haberde, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Yaralıların, Patra Hastanesinde tedavi altına alındığı kaydedildi.

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