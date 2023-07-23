Yunanistan'da onarım çalışması yapılan köprü kısmen çöktü, 1 işçi öldü
Kaynak: AA
Yunanistan'ın Patra kentinde, onarım çalışması yapılan köprünün kısmen çökmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı.
Yunan Radyo ve Televizyon Kurumu ERT'nin yerel basına dayandırdığı haberde, Atina yolu üzerindeki Proastio bölgesinde onarım çalışmaları yapılan 167 metre uzunluğundaki köprünün kısmen çökmesi sonucu 1 işçinin öldüğü, 4 işçinin yaralandığı belirtildi.
Göçük altında mahsur kalanların olduğu ifade edilen haberde, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşıldı.
Yaralıların, Patra Hastanesinde tedavi altına alındığı kaydedildi.