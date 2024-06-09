Yunanistan'da orman yangını

Yunanistan'da henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Dünya 09.06.2024 16:04 Giriş: 09.06.2024 16:04

Güncelleme: 09.06.2024 16:06 Kaynak: AA

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Fotoğraf: DepoPhotos (Arşiv)