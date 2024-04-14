Yunanistan'da Osmanlı dönemine ait mezar bulundu

Yunanistan'ın Karaferye (Veria) kentinde doğal gaz boru hattı döşeme çalışmaları sırasında Osmanlı dönemine ait mezar bulunduğu belirtildi.

Yunan basınındaki haberlerde, kent merkezindeki Medrese Camisi yakınında doğal gaz boru hattı döşeme çalışmaları sırasında Osmanlı dönemine ait mezara rastlandığı kaydedildi.

Haberlerde, arkeologların, mezarın cami yakınında bulunması ve bölgede yer alan ek arkeolojik kalıntıların mezarın Osmanlı dönemine ait olduğunu gösterdiğini ifade ettiği aktarıldı.

17. yüzyıl gezgini Evliya Çelebi'nin notlarında da söz konusu caminin etrafında Müslüman mezarlığının bulunduğu bilgisi yer alıyor.