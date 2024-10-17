Yunanistan'da sağlık çalışanlarından 24 saatlik grev!

Yunanistan'da doktorlar ve sağlık personeli 24 saatlik greve gitti

Hastane çalışanlarına ait sendikaların çağrısıyla 24 saatlik greve giden doktorlar ve sağlık personeli, başkent Atina'nın merkezinde bir araya geldi.

Mavili Meydanı'nda buluşan eylemciler, önce Sintagma Meydanı'ndaki parlamento binasına, ardından da Sağlık Bakanlığı'na protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.

Eylemcilerden bazıları Sağlık Bakanlığı binasına çıkarak, üzerinde "Maaşlara zam, toplu işe alım, sözleşmeli personelin kadroya alınmasını istiyoruz" yazılı pankart astı.

Ekonomik şartlarının düzeltilmesi, personel sayısının artırılması ve sağlık sisteminin iyileştirilmesi gibi taleplerle eylem yapan doktorlar ve sağlık personeli, Bakanlık'tan çıkan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'i de protesto etti.