Yunanistan'da seçmenler, AP üyelerini belirlemek için oy kullanıyor

Yunanistan'da seçmenler, Avrupa Parlamentosunun (AP) yeni üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor.

Seçmenler oylarını yerel saatle 19.00'a kadar kullanabilecek.

Avrupa Parlamentosunda Yunanistan’a ayrılan 21 koltuk için, aralarında Batı Trakyalı Türklerin kurduğu Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisinin de bulunduğu 31 partiden 1168 aday yarışıyor.

9 milyon 796 bin 330 kayıtlı seçmenin bulunduğu Yunanistan’a 2019 yılındaki AP seçimlerinde de 21 koltuk ayrılmıştı.

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