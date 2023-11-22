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Yunanistan'da serbest meslek çalışanları yeni vergi yasasını protesto etti

Ajans Haberleri
  • 22.11.2023 16:24
  • Giriş: 22.11.2023 16:24
  • Güncelleme: 22.11.2023 16:24
Kaynak: AA
Yunanistan'da serbest meslek çalışanları yeni vergi yasasını protesto etti

Yunanistan'ın başkenti Atina'da serbest meslek çalışanları, hükümetin planladığı yeni vergi yasasına tepki amacıyla eylem düzenledi.

Atina'nın merkezinde buluşan serbest meslek çalışanları, Maliye Bakanlığı'na doğru yürüdü.

Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı eylemde, serbest meslekte hizmet verenlerin vergi kaçırmasını önlemek amacıyla hükümetin getirmeyi planladığı yasal değişiklikler protesto edildi.

Eylemciler, yeni uygulamaların çok uluslu ve büyük şirketlerin güçlenmesine, serbest meslek sahiplerinin işlerini kaybetmesine neden olacağını belirtti.

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