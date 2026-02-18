Yunanistan'da şiddetli rüzgar etkili oldu

ATİNA (AA) - Yunanistan'da şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Yunanistan'ın batısındaki Kerkira Adası'ndan doğusundaki Selanik'e kadar şiddetli rüzgar etkili oldu.

Paksu Adası'nda rüzgarın şiddetinin saatte 110 kilometreye kadar ulaştığı tespit edildi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı. Bazı bölgelerde ağaç devrilmesi sonucu Selanik-Sindos tren seferleri aksadı.

Selanik Havalimanı'na iniş yapamayan uçaklar Atina'ya yönlendirildi.

Girit, Selanik, Kavala, Volos gibi birçok limanda gemiler, deniz ulaşımının rüzgar nedeniyle durdurulmasının ardından limanda aborda kaldı.