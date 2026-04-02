Yunanistan'da şiddetli yağış etkisi: Sele kapılan 1 kişi öldü

Yunanistan'da dünden bu yana devam eden aşırı yağışların yol açtığı sele kapılan bir kişinin öldüğü bildirildi.

Yunan Devlet Ajansı ERT'nin haberine göre, dün gece saatlerinde başkent Atina'nın merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Nea Makri'de, şiddetli yağış nedeniyle bodrum kattaki dairesini su basan bir Polonyalı, dışarı çıkmak istedi.

Dışarı çıktığında yaklaşık bir metre derinliğindeki selde sürüklenen 50 yaşındaki Polonyalı, sıkıştığı bir otomobilin altında yaşamını yitirdi.

UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLDİ

Meteoroloji uzmanlarının "Erminio" ismini verdiği fırtına nedeniyle dünden bu yana ülkenin birçok bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar, sele ve su taşkınlarına yol açtı. Rüzgarın hızı bazı bölgelerde saatte 90-100 kilometreye ulaştı.

Ülkenin birçok yerinde okullarda uzaktan eğitime geçilirken deniz ve hava ulaşımında da aksaklıklar yaşandı.

Şiddetli yağış nedeniyle başkent Atina'da da trafikte aksamalar meydana geldi.