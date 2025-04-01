Yunanistan'da şiddetli yağış Kiklad Adaları'nda sele neden oldu

YUNANİSTAN, (DHA) - YUNANİSTAN'ın Kiklad Adaları'nda etkili olan şiddetli yağış, sele yol açtı.

Yunanistan’ın Kiklad Adaları'na bağlı Paros, Mikonos ile Siros’ta şiddetli yağışın sele ve hasara neden olduğu bildirildi. Paros'ta, çok sayıda aracın sular altında kaldığı ve hasar meydana geldiği kaydedildi.

Şiddetli yağış nedeniyle Paros, Mikonos, Rodos ile Sömbeki adalarındaki okullarda yarın eğitime ara verileceği açıklandı.