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Yunanistan'da Suriyeli çocuğun ölümü: Göçmen merkezinin doktoru gözaltına alındı

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Shinos göçmen merkezinde 5 Aralık akşamı rahatsızlanması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybeden Suriyeli kız çocuğunun ölümüne ilişkin göçmen merkezinin doktoru gözaltına alındı

Dünya
  • 07.12.2024 16:33
  • Giriş: 07.12.2024 16:33
  • Güncelleme: 07.12.2024 16:33
Kaynak: AA
Yunanistan'da Suriyeli çocuğun ölümü: Göçmen merkezinin doktoru gözaltına alındı

Yunanistan'daki göçmen merkezinde çalışan doktorun, 5 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesi nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, başkent Atina yakınlarındaki Shinos göçmen merkezinde 5 Aralık akşamı rahatsızlanan Suriyeli kız çocuğu, merkezin doktoruna başvurdu.

Doktor, 5 yaşındaki çocuğu hastaneye sevk etti. Ancak çocuğun hastaneye vardığında ölü olduğu tespit edildi.

Olaya ilişkin soruşturma açılırken, göçmen merkezinin doktoru gözaltına alındı.

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