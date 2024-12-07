Yunanistan'da Suriyeli çocuğun ölümü: Göçmen merkezinin doktoru gözaltına alındı

Yunanistan'daki göçmen merkezinde çalışan doktorun, 5 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesi nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, başkent Atina yakınlarındaki Shinos göçmen merkezinde 5 Aralık akşamı rahatsızlanan Suriyeli kız çocuğu, merkezin doktoruna başvurdu.

Doktor, 5 yaşındaki çocuğu hastaneye sevk etti. Ancak çocuğun hastaneye vardığında ölü olduğu tespit edildi.

Olaya ilişkin soruşturma açılırken, göçmen merkezinin doktoru gözaltına alındı.