Yunanistan'da yangınlar yüzde 50 arttı

Yunanistan'da bu yıl çıkan yangın sayısı yüzde 50 arttı

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias​​​​​​​, katıldığı bir radyo programında, ülkede çıkan yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ülke genelinde 2024'te çıkan yangın sayısının geçen yıla oranla yüzde 50 arttığını belirten Kikilias, itfaiye ekiplerinin yılın başından bu yana 4 bin yangınla mücadele ettiğini söyledi.

Yangın sayısındaki artışın iklim değişikliğinin doğrudan bir sonucu olduğunu savunan Kikilias, yangınlarla daha hızlı ve etkili şekilde mücadele edebilmek için önemli reformların yapıldığını anlattı.

Yunanistan'da 11 Ağustos'ta Atina yakınlarındaki Varnavas'ta başlayan ve yılın en büyük felaketi olarak değerlendirilen yangında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 146 ev kullanılamaz hale gelmişti.