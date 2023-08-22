Yunanistan'daki orman yangını askeri havaalanına yaklaştı

Yunanistan'da, Aspropirgos'taki yangının Silahlı Kuvvetlere ait Elefsina'daki havaalanına yaklaştığı bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, 4 gündür devam eden yangın, 112'nci Muharebe Kanadının bulunduğu Elefsina'daki askeri havaalanına yaklaştı.

Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yangının askeri havaalanına ulaşmaması için çalışmalara başladı.

Havaalanının içinden de yangının içeri girmesini önlemek için çalışma başlatıldı.

Cep telefonlarına Sivil Koruma biriminden gönderilen mesajda, bölgedeki aşırı dumandan olumsuz etkilenmemeleri için vatandaşlardan dışarı çıkmamaları, kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları istendi.

Aspropirgos'ta yangın tehlikesi ile karşı karşıya olan bazı yerleşim birimleri ise tahliye edildi.