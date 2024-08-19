Yunanistan'daki orman yangınları: 80 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı
Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Glika Nera bölgesinde kasten 4 yangın çıkardığı gerekçesiyle 80 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığı açıkladı.
Kaynak: AA
Yunanistan'da 80 yaşındaki bir kişi yangın çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alındı
Yunan basınındaki haberlerde, söz konusu kişinin, 11 Ağustos'ta art arda meydana gelen yangınlarla ilgili gözaltına alındığı belirtilirken, zanlının yarın savcılığa ifade vereceği kaydedildi.
Söz konusu tarihte Glika Nera'da 4 yangın çıkardığı belirlenen 80 yaşındaki zanlının aracında da boş benzin bidonları bulundu.
Güvenlik kamera kayıtlarında, zanlı, yanıcı maddeleri kuru otlara atarken görülüyor.