Yunanistan'dan Avrupa'ya gitmek isteyen 4 göçmen yanlış otobüse bindi, İpsala Sınır Kapısı'nda durduruldu

Yunanistan'dan Avrupa'daki başka bir ülkeye gitmeyi planlayan ve yanlışlıkla Türkiye'ye hareket eden otobüse bindikleri belirlenen 4 göçmen, İpsala Sınır Kapısı'nda durduruldu.

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir yolcu otobüsünde detaylı arama ve kimlik kontrolü yaptı.

Kontrollerde, yolcular arasına gizlenerek ülkeye giriş yapmaya çalışan 4 göçmen tespit edildi.

Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Ekiplerin yaptığı araştırmada, Yunanistan üzerinden Avrupa'daki başka bir ülkeye gitmeyi planlayan göçmenlerin, yanlışlıkla Türkiye'ye hareket eden otobüse bindikleri belirlendi.