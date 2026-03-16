Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Yunanistan'dan İran'a "deniz hukuku" çağrısı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, Ortadoğu’daki gerilim sürerken İran’ı uluslararası deniz hukuku kurallarına uymaya çağırdı.

Dünya
  • 16.03.2026 15:56
  Giriş: 16.03.2026 15:56
  • Güncelleme: 16.03.2026 16:02
Kaynak: AA
Fotoğraf: DepoPhotos

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, İranuluslararası deniz hukuku kurallarına saygıya davet etti.

Yerapetritis, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

Yunan Bakan, Ortadoğu'daki gelişmelerle ilgili diplomasi yoluna geçilmesi çağrısında bulundu.

Yunanistan'ın bölgede tüm gemilerin serbest dolaşımından yana olduğunu belirten Yerapetritis, "İran'ı uluslararası deniz hukuku kurallarına saygıya davet ediyoruz" diye konuştu.

Yerapetritis, bölgedeki deniz ulaşımında seyrüsefer güvenliğine dikkati çekerek, "Denizlerin özgür olması sadece petrol fiyatları açısından değil, tüm tedarik zinciri açısından da kritik öneme sahiptir" dedi.

BirGün'e Abone Ol