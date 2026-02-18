Yunanistan'dan işkembe çorbası için UNESCO'ya başvuru

Türkiye'nin en sevilen çorbalarından biri olan 'işkembe çorbası' için Yunanistan harekete geçti ve işkembe çorbasını UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Mirası olarak tescil ettirmek üzere çalışmalara başladı.

Habertürk'ün haberine göre, ülkede 'patsas' olarak bilinen işkembe çorbası için dosya hazırlandı ve Yunanistan Kültür Bakanlığı'na sunuldu. Dosya kabul edilirse UNESCO'YA sunulacak.

İşkembe çorbasının Anadolu'daki geçmişi, çok eski döneme uzanıyor. Evliya Çelebi'nin, Seyahatnâme'sinde İstanbul'da çarşı hayatını anlatırken işkembeci ve paçacı esnafından da söz ettiği biliniyor.