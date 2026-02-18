Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Yunanistan'dan işkembe çorbası için UNESCO'ya başvuru

Yunanistan, işkembe çorbasını UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Mirası olarak tescil ettirmek için harekete geçti.

Yaşam
  • 18.02.2026 12:41
  • Giriş: 18.02.2026 12:41
  • Güncelleme: 18.02.2026 12:45
Kaynak: Haber Merkezi
Yunanistan'dan işkembe çorbası için UNESCO'ya başvuru

Türkiye'nin en sevilen çorbalarından biri olan 'işkembe çorbası' için Yunanistan harekete geçti ve işkembe çorbasını UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Mirası olarak tescil ettirmek üzere çalışmalara başladı.

Habertürk'ün haberine göre, ülkede 'patsas' olarak bilinen işkembe çorbası için dosya hazırlandı ve Yunanistan Kültür Bakanlığı'na sunuldu. Dosya kabul edilirse UNESCO'YA sunulacak.

İşkembe çorbasının Anadolu'daki geçmişi, çok eski döneme uzanıyor. Evliya Çelebi'nin, Seyahatnâme'sinde İstanbul'da çarşı hayatını anlatırken işkembeci ve paçacı esnafından da söz ettiği biliniyor.

BirGün'e Abone Ol