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Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye’yi ziyaret edecek

Yunanistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, Türkiye’yi ziyaret edecek.

Güncel
  • 27.08.2023 10:23
  • Giriş: 27.08.2023 10:23
  • Güncelleme: 27.08.2023 10:28
Kaynak: İHA
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye’yi ziyaret edecek

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, Türkiye ziyaretine hazırlanıyor. 

Yunanistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, 5 Eylül tarihinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Görüşmede iki bakanın Türkiye -Yunanistan ilişkilerini ve bölgesel konuları ele alması bekleniyor.

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