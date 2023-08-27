Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye’yi ziyaret edecek
Yunanistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, Türkiye’yi ziyaret edecek.
Kaynak: İHA
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, Türkiye ziyaretine hazırlanıyor.
Yunanistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, 5 Eylül tarihinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Görüşmede iki bakanın Türkiye -Yunanistan ilişkilerini ve bölgesel konuları ele alması bekleniyor.