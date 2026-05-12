Yunanistan duyurdu: İyon Denizi'nde bulunan insansız deniz aracı Ukrayna'ya ait

Yunanistan, İyon Denizi'nde bulunan insansız deniz aracının Ukrayna'ya ait olduğunu açıkladı.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Toplantıda mevkidaşlarını, geçen hafta İyon Denizi'ndeki Lefkada Adası sularında balıkçıların bulduğu İDA hakkında bilgilendireceğini kaydeden Dendias, "Bunun Ukrayna'ya ait bir İDA olduğundan artık eminiz. İDA'nın buradaki mevcudiyeti seyrüsefer özgürlüğünü ve güvenliğini etkilemektedir. Bu son derece ciddi bir konudur" dedi.

100 KİLOGRAM PATLAYICI BULUNMUŞTU

Geçen hafta İyon Denizi'ndeki Lefkada Adası sularında balıkçılar insansız deniz aracı bulmuş, Yunan makamlarca yapılan incelemede, aracın 100 kilogram patlayıcı taşıdığı tespit edilmişti.

Patlayıcı maddeler, Ada'nın Astakos sahili açıklarında kontrollü şekilde etkisiz hale getirilmişti.