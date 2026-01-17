Yunanistan: Ege'de karasularımızı genişleteceğiz

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, bugün parlamentoda yaptığı konuşmada Yunanistan'ın Ege Denizi'nde karasularını genişleteceğini açıkladı.

DW Türkçe'de yer alan habere göre Yerapetritis, Ege'de deniz parklarının oluşturulmasının daha geniş bir deniz stratejisinin ilk aşaması olarak görülmesi gerektiğini vurgularken "Artık egemenliğimizi pekiştiren ve yetki alanları üzerindeki her türlü iddiayı etkisiz hale getiren deniz parklarımız var" dedi.

"Bugün Ege Denizi'ndeki egemenliğimiz altı deniz miline kadar uzanıyor" diyen Yerapetritis, "Ege Deniz Parkı 1" olarak adlandırdığı parkın kurulmasının ardından ikinci bir deniz parkı için adım atacaklarını, bu adımın Yunanistan'ın karasularını 12 mile genişletme stratejisinin bir parçası olduğunu söyledi.

İyon Denizi'ndeki kara sularını 6'dan 12 mile çıkartan Yunanistan, Ege'de de kara sularını genişletmek istiyor. Ancak Türkiye, Atina'nın bu yönde atacağı adımı savaş sebebi sayacağını söylüyor.

TBMM'de 1995 yılında oybirliği ile kabul edilen ve "Casus belli kararı" olarak adlandırılan bildiride, "Yunanistan'ın Lozan'la kurulmuş dengeyi bozacak biçimde Ege'deki kara sularını 6 milin ötesine çıkarma kararı alması durumunda" bunun savaş nedeni sayılacağı ve hükümete "askeri bakımdan gerekli görülecek olanlar dahil olmak üzere tüm yetkilerin verildiği" ifade edilmişti.

"MAVİ VATAN" ÇIKIŞI

Bu arada Yunan Bakan Yerapetritis, bugünkü konuşmasında Türkiye'nin Mavi Vatan doktrinine de değindi. Doktrini "kabul edilemez" sözleriyle değerlendiren Bakan Yerapetritis, "Mavi Vatan söylemi Ankara'nın retoriğinde hala mevcut olabilir. Ancak Yunanistan artık göz ardı edilemeyecek şekilde belgeli pozisyonlara sahip" diye konuştu.

Yerapetritis, Türkiye ile diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini savunmakla birlikte "Ancak konuşmayacağımız bir konu var: Ulusal egemenlik meseleleri.Tutumumuzdan taviz vermeyeceğiz" sözlerini kaydetti. Dışişleri Bakanı, Yunanistan'ın artık güçlü olduğunu ve Ankara ile müzakereleri de artık daha güçlü bir pozisyondan yürüttüklerini söyledi.

Bu arada AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in Şubat ayında Ankara'da görüşmesi bekleniyor.