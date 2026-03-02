Yunanistan, Güney Kıbrıs'a 2 fırkateyn ve 2 savaş uçağı gönderecek

Yunanistan'ın, Güney Kıbrıs'a 2 fırkateyn ve 2 savaş uçağı göndereceği bildirildi.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, yaptığı basın açıklamasında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Güney Kıbrıs lideri Nikos Hristodulidis'in telefonda konuştuğunu ve kendisinin, Savunma Bakanı Vasilis Palmas ile son 2 gündür iletişim halinde olduğunu aktardı.

Dendias, "Yapılan nedensiz saldırılardan sonra Palma'ya, Yunanistan'ın tüm kriz süresince savunması için (Güney Kıbrıs) elinden gelen tüm katkıyı yapacağı sözünü verdim" dedi.

Hükümet Dış Politika ve Savunma Konseyinin (KYSEA) aldığı karar doğrultusunda "Kimon" isimli Yunanistan'a ait "Belharra" sınıfı fırkateyn ile Kentavros insansız hava aracı savar sistemine sahip bir başka fırkateynin derhal Güney Kıbrıs'a gönderileceğini belirten Dendias, tehditlere karşı korunması gerekçesiyle Yunanistan'ın 2 adet F-16 savaş uçağı da göndereceğini ifade etti.

Dendias, kendisinin de yarın Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitris Hupis ile Güney Kıbrıs'a gideceğini kaydetti.

Güney Kıbrıs'ta bulunan Akrotiri Üssü'nde gece patlama sesleri duyulmuş, ardından burada konuşlu bazı savaş uçaklarının havalandıkları gözlemlenmişti.

Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis de Güney Kıbrıs'taki İngiltere'ye bağlı egemen üs alanında meydana gelen olayda, İnsansız Hava Aracı (İHA) kullanıldığını ve sınırlı hasar meydana geldiğini belirtmişti.