Yunanistan'ın C-130 paylaşımına Türkiye'den tepki: "Gereği yapılmalı"

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin C130 kargo uçağı fotoğrafı paylaşarak hayatını kaybeden askerlere dönük çirkin bir mesaj paylaşmasını lanetlediklerini belirterek, ​bu mesajın kaldırılıp yerine taziye mesajı konulmasının doğru bir yaklaşım olduğunu bildirdi.

Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yunanistan Hava Kuvvetlerinin C130 kargo uçağı fotoğrafı paylaşarak şehitlerimize dönük insani ve askeri tüm değerlerden yoksun çirkin bir mesaj paylaşmasını lanetliyoruz. Bu mesajın kaldırılıp yerine şehitlerimizle ilgili taziye mesajı konulması doğru bir yaklaşım olmuştur. Deprem ve afetlerde birbirimizin yardımına koşup acıyı paylaşıyoruz. Doğrusu budur. O çirkin mesajı yayımlayanlar hakkında gereğinin yapılmasını ve gerekli cezaların verilmesini bekliyoruz."

Bu mesajın kaldırılıp yerine şehitlerimizle ilgili taziye mesajı konulması doğru bir yaklaşım olmuştur.… — Ömer Çelik (@omerrcelik) November 14, 2025

NE OLMUŞTU?

Yunanistan Hava Kuvvetleri X hesabından kargo uçaklı paylaşım yapmış, 13 Kasım'da yapılan paylaşımda aralarında C-130 kargo uçaklarının da olduğu bazı uçakların fotoğrafları "Günün Fotoğrafları" başlığı ile verilmişti.

Gürcistan sınırındaki kargo uçağının düştüğü kazada ölen 20 Türk askerinin cenazelerinin Türkiye'ye getirildiği saatlerde yapılan paylaşım sosyal medyada tepki çekmişti.

Tepkilerin ardından bu paylaşım kaldırılarak yerine Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Dimosthenis Grigoriadis'in Türk mevkidaşı Ziya Cemal Kadıoğlu'na gönderdiği taziye mektubu paylaşılmıştı.