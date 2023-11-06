Yunanistan'ın Gazze için gönderdiği tıbbi yardım malzemesi Mısır'a ulaştı

Yunanistan'ın Gazze için gönderdiği tıbbi yardım malzemelerinin Mısır'a ulaştığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın Gazze'ye gönderdiği yardım, ilaç ve tıbbi malzemelerden oluşuyor.

Dışişleri ve Sağlık Bakanlığı koordinasyonu ile toplanan yardım malzemesi Mısır El-Ariş Havalimanı'nda Yunan yetkililerce karşılandı.

İnsani yardım malzemelerinin Gazze'ye ulaştırılması konusunda Mısırlı yetkililerle koordinasyon halinde olunduğu belirtildi.