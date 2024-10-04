Yunanistan'ın İlia bölgesinde yangın: Bazı köyler tahliye edildi

Yunanistan'ın İlia bölgesinde çıkan orman yangını nedeniyle bazı köylerin tahliye edildiği bildirildi.

Yunanistan basınında çıkan haberlere göre yetkililer, İlia bölgesinde birçok yerde orman yangınlarının devam ettiğini söyledi.

Yetkililer, yerleşim alanlarına yaklaşan yangının hala kontrol altına alınamadığını belirtti.

Yangına 75 itfaiyeci ile 18 aracın müdahalede bulunduğunu kaydeden yetkililer, Tsiheika, Kryonero ve Vreteika köy sakinlerinden evlerini boşaltmalarını istedi.

Mora Yarımadası'ndaki Ksilokastro yakınlarında 30 Eylül'de başlayan orman yangınının söndürme çalışmalarına katılan 2 kişinin yangın nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edilmişti.