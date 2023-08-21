Yunanistan'ın Meriç bölgesindeki yangında bir kişi hayatını kaybetti

Yunanistan'ın Meriç bölgesinde yer alan Dedeağaç'ta üç gündür devam eden yangın nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi.

Ajans Haberleri 21.08.2023 23:50 Giriş: 21.08.2023 23:50

Güncelleme: 21.08.2023 23:50 Kaynak: AA

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