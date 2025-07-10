Yunanistan'ın Oropos bölgesinde orman yangını

Avrupa'da orman yangınlarıyla mücadele ediliyor. Yunanistan'ın Doğu Attika bölgesindeki Oropos'a bağlı Asprohori yerleşim biriminde dün çıkan orman yangını devam ediyor.

Zorlu arazi şartları söndürme çalışmalarını zorlaştırırken, bölgeye 20 uçak konuşlandırıldı. Söndürme çalışmaları 210 itfaiyeci, 11 özel orman yangını ekibi ve 51 itfaiye aracıyla sürüyor.

Çalışmalara ordu ve çok sayıda gönüllü de destek veriyor. Sabah saatlerinde çalışmalarda ilerleme kaydedilirken, evleri tehdit eden ana yangın kontrol altına alındı.

Ancak itfaiye ekiplerinin özellikle dağ zirvesi yakınlarında alevlenmelere karşı teyakkuzda kalmaya devam ettiği duyuruldu.