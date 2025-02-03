Yunanistan'ın Santorini Adası nerede?

Ege Denizi'nde 4.7, 3.6, 3.6, 3.5 ,4.4, 4.3, 4.2, 4.1 ve 4.8 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana gelmesi sonrası çok sayıda kişi Santorini Adası'nı terk etmeye başladı. Büyük bir deprem olacağı endişesi taşıyan çok sayıda kişi ise başkent Atina'ya gitmek üzere Santorini Adası'ndan ayrılmaya başlamasıyla Yunanistan'ın Santorini Adası nerede sorusu araştırma konusu oldu. Santorini ya da Santoron, Ege Denizi'nde, Yunanistan'ın 200 km güney doğusunda yer alan volkanik adalar grubuna deniyor. Peki, Yunanistan'ın Santorini Adası nerede? İşte ayrıntılar!

SANTORİNİ ADASI NEREDE?

Santorini Adası, Yunanistan’ın güneydoğusunda, Ege Denizi'nde bulunan Kiklad Adaları grubuna ait volkanik bir adadır. Atina’nın yaklaşık 200 km güneydoğusunda yer alır ve resmi adı Thira (Θήρα) olarak bilinir. Santorini, özellikle muhteşem gün batımları, beyaz badanalı evleri, mavi kubbeli kiliseleri ve eşsiz volkanik manzaralarıyla ünlüdür. Aynı zamanda, tarihî Minoan uygarlığının kalıntılarına ev sahipliği yapan Akrotiri Antik Kenti ve etkileyici kalderasıyla da turistlerin gözdesidir.

SANTORİNİ ADASI'NIN VOLKANİK GEÇMİŞİ

Santorini, tarihin en büyük volkanik patlamalarından biri olan M.Ö. 1600 Thera Patlaması ile şekillenmiştir. Bu volkanik patlama adada devasa bir kaldera oluşmasına neden olmuş ve Minos Uygarlığı’nın çöküşüne yol açtığı düşünülmektedir. Bugün bile ada çevresinde aktif volkanik bölgeler bulunmaktadır.