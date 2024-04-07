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Yunanistan Ligi'nde Olimpiakos, deplasmanda Lamia'yı 5 golle geçti

Ajans Haberleri
  • 07.04.2024 21:18
  • Giriş: 07.04.2024 21:18
  • Güncelleme: 07.04.2024 21:18
Kaynak: AA
Yunanistan Ligi'nde Olimpiakos, deplasmanda Lamia'yı 5 golle geçti

Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Olimpiakos, deplasmanda Lamia'yı 5-1 mağlup etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında perşembe günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak Olimpiakos, deplasmanda Lamia'ya konuk oldu.

Kırmızı-beyazlı ekip, Stevan Jovetic, Ayoub El Kaabi (2), Giorgos Kornezos (kendi kalesine) ve Youssef El-Arabi'nin golleriyle galibiyete uzandı.

Ev sahibi ekibin tek golünü Toshio Lake kaydetti.

Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nda ikinci galibiyetini alan Olimpiakos, puanını 63'e çıkardı.

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