Yunanistan Sivil Koruma Bakanı Kikilias: Teyakkuz halindeyiz

Yunanistan’ın turizm adası Santorini’de arka arkaya yaşanan depremlerin ardından Başbakan Kyriakos Miçotakis liderliğindeki acil toplantı 2 saatin ardından sona erdi.

Yunanistan İklim Krizi Değişikliği ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias, Yunanistan Genelkurmay Başkanı General Dimitris Houpis ve Deprem Planlama ve Koruma Örgütü'nden (OASP) profesörler Efthymios Lekkas ve Kostas Papazachos'un yer aldığı toplantının ardından açıklama yapıldı. Yunan Bakan Vassilis Kikilias, depremlerin ardından alınan tedbirlerin önleyici nitelikte olduğunu belirterek, "Teyakkuz halindeyiz" dedi.

Halka seslenen Kikilias, "Vatandaşlarımızdan uzmanların önlemlerini dinlemelerini ve bunlara uymalarını rica ediyorum" diye konuştu.

Öte yandan tedbirlere ek olarak Santorini Adası’na 25 Özel Afet Müdahale Birimi (EMAK) görevlisi sevk edildi.

SANTORİNİ'YE ARAMA KURTARMA EKİBİ VE KÖPEK SEVK EDİLDİ

Yunan basınında yer alan haberlere göre, okullarda eğitime bir gün ara verilmesi, belediye etkinliklerinin iptali gibi tedbirlerin alındığı Santorini'ye de önlem amacıyla arama kurtarma ekibi, arama kurtarma köpeği ve insansız hava araçları sevk edildi. Adada arama kurtarma ekipleri için çadırlar kuruldu. Öte yandan, olası deprem anında yapılara zarar vermemesi için havuzlar boşaltıldı.

OKULLAR TATİL EDİLMİŞTİ

Yunanistan Sivil Savunma Bakanlığı, sarsıntıların volkanik faaliyetle bağlantılı olmadığını açıklamıştı. Santorini açıklarında son 48 saat içinde 200'den fazla depremin meydana gelmesinin ardından Santorini ve Amorgos'taki okullarda yarın eğitime ara verilmiş, halka Ammoudi ve Fira limanlarından uzak durmaları ve kapalı alanlarda toplanmamaları uyarısında bulunulmuştu.