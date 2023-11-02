Yunanistan vatandaşı 12 kişi, Gazze'den tahliye edildi

Yunanistan vatandaşı 12 kişi, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nden Mısır'a geçti.

Yunan basınında, diplomatik kaynaklara atfen paylaşılan bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Kahire Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğu ile Gazze'de yaşayan 12 Yunanistan vatandaşının bölgeden tahliyesi için çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu 12 Yunanistan vatandaşı, Mısır ve Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Mısır'a ulaştı.

Refah Sınır Kapısı, yabancı pasaport sahipleri ve yaralılar için 1 Kasım'da açılmış, 300'ün üzerinde yabancı pasaport sahibi buradan Mısır'a geçmişti.