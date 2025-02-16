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Yunanistan’da 4 adada eğitime bir hafta ara verildi

Ajans Haberleri
  • 16.02.2025 18:17
  • Giriş: 16.02.2025 18:17
  • Güncelleme: 16.02.2025 18:17
Kaynak: DHA
Yunanistan’da 4 adada eğitime bir hafta ara verildi

YUNANİSTAN, (DHA) - YUNANİSTAN, Ege'deki sismik hareketlilik nedeniyle 4 adada eğitime bir hafta ara verdi.

Yunanistan, Ege Denizi'nde son haftalarda devam eden sismik hareketlilik nedeniyle bölgedeki 4 adadaki okullarda eğitime bir hafta daha ara verdi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sismik hareketlilikten etkilenen Ege Denizi'ndeki Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adalarında okulların gelecek hafta da kapalı olacağını duyurdu.

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