Yunanistan’da 6 kişinin öldürülmesi: Son fotoğrafı ‘köstebek’ çekmiş

Yunanistan'ın başkenti Atina’nın Artemida banliyösünde, 11 Eylül'de, Barış Boyun çetesi üyesi 6 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıdan önce çekildiği belirtilen son fotoğrafının, onları pusuya düşürmekle suçlanan Süleyman D. isimli 'köstebek' tarafından çekildiği ortaya çıktı.

Yunanistan'da meydana gelen silahlı saldırıda Barış Boyun çetesi üyesi 6 kişinin öldürülmeden önce çekilen son fotoğrafının 'köstebek' tarafından çekildiği tespit edildi.

halktv.com.tr'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, 11 Eylül'de, araç içinde öldürülen Abdurrahman Tekru (22), Doruk Ersu Büyüktunç (31), Ozan Kaan Tozlu (24), Barış Çağan, Ömer Kanza (24) ve Burak Tahmaz (23) 2 ay kadar önce Yunanistan'a gitti.

Bu kişilerin amacı önce İtalya'ya daha sonra başka Avrupa ülkelerine gitmekti. Bu kişilere, bulundukları bölgede ‘rehberlik’ eden isim ise meslekten ihraç edilen eski bir istihbarat mensubu olduğu iddia edilen Süleyman D.’ydi.

‘EVE 2 KUAFÖR GELECEK’ DEDİ

Süleyman D, bu kişilere olay günü, “Eve 2 kuaför gelecek. Yolculuk öncesi ihtiyacınız olabilir” dedi. D. kısa süre sonra tekrar arayarak kuaförlerin gelişinin iptal edildiğini bildirdi. Güvenlik kaynakları “Bu, infazın esasında evde yapılmayı planladığını da gösteriyor. Ancak nedense bundan vazgeçiliyor” yorumunda bulunuyor.

BAŞKA BİR ARAÇLA AYRILDI

Saat 18.00 sıralarında, valizlerini aracın bagajına yerleştiren 6 kişi otomobil ile havalimanına doğru hareket etti. 6 kişiyi de araca bindiren Süleyman D. ise başka bir araçla bölgeden ayrıldı. Araç düşük bir hızla hareket ettiği sırada biri otomobil biri motosikletli iki kişinin saldırısına uğradı. 35 saniye içinde gerçekleştirildiği kaydedilen saldırı sonucu 6 kişi çarpraz ateşe alınarak yaşamlarını yitirdi. Aracın geçeceği güzergâhı tetikçilere bildirenin ise son fotoğrafı çeken Süleyman D. olduğu belirtiliyor.

İNFAZI GERÇEKLEŞTİREN 2 KİŞİ

Araç içindeki infazı ise biri otomobil ve diğeri motosiklet kullanan iki kişinin gerçekleştirildiği kaydediliyor. Konuya yakın kaynak, tetikçilerin Arnavutluk vatandaşı olduğu bilgisine sahip olduklarını öne sürdü.

SON KAREYİ DE ‘KÖSTEBEK’ ÇEKMİŞ

Süleyman D.’nin, 6 gencin pusuya düşürülerek öldürülmeden önce bir arada göründükleri son fotoğraf karesini çeken kişi olduğu öğrenildi. Grupta yer alan kişilerden birinin cep telefonu ile çekilen fotoğraf karesi, öldürülen Doruk Ersu Büyüktunç tarafından sosyal medya hesabından paylaşılmıştı.

OLAYDAN 1 SAAT SONRA BİLET ALDI

Yunan basınında yer alan habere göre de, Artemida’daki saldırıdan bir saat sonra Midilli Adası'na bilet alan bir kişi Atina havalimanında sahte Portekiz pasaportu ile yakalandı. 32 yaşındaki bu kişinin Süleyman D. olduğu kaydediliyor. D.’nin evinde yapılan aramada 150 bin Euro bulunduğu kaydediliyor.