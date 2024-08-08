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Yunanistan’da Batı Nil virüsü vakaları artıyor: 8 kişi öldü

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) Batı Nil virüsü nedeniyle Yunanistan’da bu yıl yaşamını yitirenlerin sayısının 8’e yükseldiğini bildirdi.

Sağlık
  • 08.08.2024 15:05
  • Giriş: 08.08.2024 15:05
  • Güncelleme: 08.08.2024 15:07
Kaynak: AA
Yunanistan’da Batı Nil virüsü vakaları artıyor: 8 kişi öldü
Fotoğraf: DepoPhotos

Yunanistan'da Batı Nil virüsü nedeniyle bu yıl ölenlerin sayısının 8'e yükseldiği bildirildi.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) tarafından yapılan açıklamada, ağustos ayının ilk haftasında virüs nedeniyle iki kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Aynı haftada 22 vakanın tespit edildiği kaydedilen açıklamada, en çok vakanın Tesalya bölgesinde görüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Bu iki kişiyle birlikte 2024 yılında virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 8'e çıktığı aktarılan açıklamada, vakaların artacağı değerlendirmesinde bulunuldu.

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