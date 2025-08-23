Yunanistan’da doğumlar azalıyor, nüfus yaşlanıyor

Yunanistan’da doğum oranlarının düşmesi, çocuk sahibi olmayanların artması ve nüfusun hızla yaşlanması nedeniyle ülkenin demografik yapısının gelecek yıllarda daha da kötüleşmesinin beklendiği bildirildi.

Tesalya Üniversitesi Demografik ve Sosyal Analizler Laboratuvarı (EDKA) tarafından hazırlanan araştırmada, doğumların ölümlerden daha az olmasının 2050 yılına kadar süreceği öngörüldü.

Doğum oranlarının düşmesi, çocuk sahibi olmayanların oranının artması ve nüfusun hızla yaşlanması nedeniyle ülkedeki demografik yapının gelecek yıllarda daha da kötüleşmesinin beklendiği belirtilen araştırmada, göç hareketlerinin de nüfus kaybını artıran önemli bir etken olduğuna dikkati çekildi.

NÜFUS YAKLAŞIK 500 BİN AZALDI

Yunanistan’ın Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında en düşük doğurganlık oranına sahip ülkelerden biri olduğunun altı çizilen araştırmada, demografik krizin hafifletilebilmesi için göç dengesinin iyileştirilmesi ve gençlerin ülkeden ayrılmasına yol açan işsizlik, düşük ücretler ve konut sorunlarının çözülmesinin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Araştırmada, 2011-2024 döneminde ülke nüfusunun yaklaşık 500 bin kişi azaldığı kaydedildi.