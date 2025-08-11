Yunanistan’da ülke çapında Filistin yürüyüşü: Soykırıma ortak olmayacağız

Ezgi Daryürek/ATİNA

Dün akşam aynı saatlerde bütün Yunanistan’da tek bir ses yükseldi. Filistin’e Özgürlük sloganıyla ülkenin 105 farklı noktasında eylemler düzenlendi. Yalnızca ana karada değil birçok farklı bölgede ve özellikle adalar da da geniş katılım sağlandı.

Yunanistan’da iki haftalık yaz tatilinin başlamasıyla boşalan Atina’da sıcak havaya rağmen toplanan kalabalık Filistin bayrakları ve omuzlarında kefiyelerle yürüyüşe geçti. “Soykırımın Parçası Olmayacağız”, “Bizi Temsil Etmiyorsunuz” “Bizim Adımızla Değil” pankartları taşıyan yüzlerce kişi Syntagma Meydanı’ndaki Parlamento önüne yürüdü ve Gazze’de ölen çocukların fotoğrafını bıraktılar.

Tatil sebebiyle kıyı şeridindeki bölgelere giden Yunanlar ise belirlenen buluşma noktalarında bir araya geldiler ve limanlarda toplanarak İsrail askerlerini turistik beldelerde istemediklerini yinelediler. “Ülkemde Siyonist İstemiyorum”, “Siyonistler Burada İstenmiyorsunuz”, “Katil İsrail Ordusu” pankartları taşıyan halk İsrail askerlerine ya da İsrail destekçilerine Yunanistan’da hizmet vermek istemediklerini vurguladı.

Selanik’te bin kişi üzerinde katılım sağlanırken, Preveze, Ioannina, Kalamata’dan sezonun en kalabalık adalarına; Hydra, Syros, Tinos, Paros, Samos, Naxos, Fourni, Girit, Milos ve hatta Santorini gibi en çok turist alan yerlere kadar tüm ülkede adeta bir seferberlik çağrısı yapıldı. Adalıların inisiyatifiyle gerçekleşen toplanmalara tatilciler de katılım sağlayarak destek verdi.

“Gazze İçin Yürü” isimli eylem çağrısında hükümeti eleştiren sert eleştirilere yer verildi:

“Bizler İsrail ile herhangi bir ittifakın derhal sona erdirilmesi taleplerimizi dile getirirken Yunan hükümetinin hiçbir utanma duygusu olmaksızın soykırımcı bir devletle işbirliğinde ısrar etmesine verilebilecek en gerçekçi yanıt 10 Ağustos’taki bu eylemler ve ülkenin her köşesinin Filistin’in yanında olduğunu ispatlayan eylem haritasıdır.”

"Biz nerede olursak olalım – köylerde, meydanlarda, adalarda, sokaklarda, şehirlerin caddelerinde ya da dağlarda- adalet ve Filistin için haykırıyoruz. Ana karamızda ve adalarımızda soykırım destekçilerine tahammül etmiyoruz – soykırımın bizim adımıza işlenmesine tahammül etmiyoruz. Tüm dünyanın, Yunan hükümetinin bu işte yalnız olduğunu ve geri kalanlarımızın dayanışma bayrağını yükselterek Filistin’in yanında durduğunu bilmesini istiyoruz."

105 FARKLI BÖLGEDE EYLEM

105 farklı bölgede katılımcı bulan geniş çaplı bu protesto çağrısı öncesi İsrail Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ı ziyaret eden vatandaşlarına güvenlik uyarısı yaptı ve kalabalık yerlerde İsrail sembollerini taşımamaları konusunda uyardı. Bu protestoların İsrail vatandaşlarına tehdit oluşturduğu ve Filistin destekçisi radikal gruplar tarafından düzenlendiğini iddia ettiler.

Geçtiğimiz hafta yüzün üzerinde Uluslararası Yardım Kuruluşunun imza attığı ve Gazze’deki kitlesel açlığa yönelik İsrail hükümetine çağrı yapılanı bildiri sonrası Yunanistan’da düzenlenen bu ülke çapındaki eylem en kitlesel protestolardan biri olarak kayıtlara geçti.

NE OLMUŞTU?

10 Ağustos protestoları öncesi de Yunanistan’da özellikle İsrail askerlerine yönelik tepkiler fazlasıyla yükselmişti. Crown Iris isimli lüks cruise gemisi üç farklı Yunan adasında protestolarla karşılaştı. 660 İsrailli turisti taşıyan cruise gemisi, Syros Adası’na yanaşmak istediği sırada limanda toplanan “Özgür Filistin”, “Burada Siyonistleri İstemiyoruz” sloganları atan kalabalık geminin Syros’a yanaşmasına müsade etmemişti. Yolcularını gemiden indirmeden sıradaki durağına hareket eden gemi, Rodos Adası’nda da protestolarla karşılanmıştı. Rodos’ta polisin sert müdahalesiyle protestoculardan 15’i gözaltına alınmış, polis grubu dağıtmak ve eylemin kitleselleşmesini önlemek için saatler önceden limanı ablukaya almıştı. Geminin son durağı Girit’te de benzer manzaralar yaşanmış ve limana yanaşan gemi, protestocuların açtığı devasa Filistin bayrağı ile karşılanmıştı. Polis, sert müdahale ederek kalabalığı biber gazıyla dağıtmış, 4 kişi gözaltına alınmış ve gözaltına alınanların ters kelepçe ile götürüldüğü not edilmişti.



