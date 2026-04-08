Yunanistan’da yeni düzenleme: 15 yaş ve altına sosyal medya yasağı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 15 yaş altı çocuklar için sosyal medyayı yasaklayacağını açıkladı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkede 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren 15 yaş ve altındaki çocukların sosyal medyaya erişimlerinin yasaklanacağını duyurdu.

Yasak gerekçesi olarak sosyal medya kullanımı nedeniyle yükselen kaygı bozukluğu oranlarını, uyku problemlerini ve çevrim içi platformlara olan bağımlılıkları gösteren Miçotakis, “Zor ama gerekli bir adım atmaya karar verdik. Amacımız Avrupa Birliği’ni bu yönde itmek. Eminim ki, birçok küçük çocuk bana kızacak. Eğer sizin yaşınızda olsaydım belki ben de aynı şekilde hissederdim, ama bizim rolümüz hoş görünmek değil. Size karşı dürüst olmak istiyorum. Son yıllarda birçok ebeveynle konuştum ve hepsi bana aynı şeyi söylüyor, çocuklarının iyi uyumadığını, kolayca strese girdiğini ve sürekli cep telefonlarıyla meşgul olduğunu söylüyorlar. Çocukların zihni dinlenmiyor” ifadelerini kullandı.