Yunanistan’daki orman yangını 4. gününde: 1 kişi hayatını kaybetmişti

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın 35 kilometre kuzeyindeki Varnava köyünde 11 Ağustos'ta (pazar günü) çıkan orman yangını giderek yayılıyor.

World Central Kitchen'ın (WCK), Yunanistan'da, 11 Ağustos'ta başkent Atina yakınlarındaki Varnava bölgesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde yayılan yangın sonrasında bölgede yardım çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.

WCK’dan yapılan açıklamada, “WCK Atina'da sahada, orman yangınlarından etkilenen toplulukların gıda ve su ihtiyaçlarını değerlendiriyor. İlk müdahale ekiplerine ve yangından etkilenen ailelere mümkün olan en kısa sürede sandviç, soğuk su ve meyve dağıtmaya başlamak için bir restoran ortağımızla birlikte çalışıyoruz. Atina'nın kuzeyinde bir köy olan Penteli'de keşif yaparken, yangınların neden olduğu hasarın bir kısmını gördük” denildi.

Uluslararası Kızılhaç Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Jagan Chapagain, Yunanistan’ın bu yıl en sıcak Haziran ve Temmuz ayını yaşadığına dikkat çekerek, yangınların iklim krizinin bir sonucu olduğuna vurgu yaptı.

TAHLİYE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Chapagain, “Orman yangınları Yunanistan'ı kasıp kavururken, iklim krizinin acilen ele alınması gerektiğini bir kez daha hatırlıyoruz. Yunanistan kayıtlara geçen en sıcak Haziran ve Temmuz aylarını yaşadı ve bu da aşırı sıcak hava dalgaları ve kuru koşullar nedeniyle daha da şiddetlenen yoğun yangınlara yol açtı. İhtiyaç sahiplerine ilk yardım, temel sağlık hizmetleri ve temel ihtiyaç malzemeleri sağlarken, tahliye çalışmalarına da yardımcı oluyoruz. Bu zorlu dönemde Yunanistan halkıyla dayanışma içindeyiz. İklim kriziyle mücadelede herkesin oynayacağı bir rol var. Sözler tek başına yeterli değildir. Şimdi harekete geçmeliyiz” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE VE AB'DEN YUNANİSTAN'A DESTEK

Öte yandan, Türkiye'nin yangınla mücadele eden Yunanistan'a destek amacıyla gönderdiği iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter, Atina Eleftherios Venizelos Uluslararası Havalimanı'ndan kalkarak yine Atina yakınlarındaki Tatoi Askeri Havaalanı'na ulaştı.

Türkiye'nin Yunanistan'a destek amacıyla gönderdiği hava araçları, yangına müdahale etmeye başladı.

AB üyeleri Fransa, İtalya, Çek Cumhuriyeti ve Romanya ile Sırbistan da Yunanistan'a uçak, itfaiye ekipleri ve araçlar göndermişti.

100 BİN DÖNÜMDEN FAZLA ALAN YANDI

Yunan basınında çıkan haberlerde, bugüne kadar 100 bin dönümden fazla alanın yandığını duyuruldu. Şu ana kadar üç hastane, iki manastır ve çok sayıda yerleşim biriminin tahliye edildiği bildirildi.

Yunanistan'ın perşembe gününe kadar şiddetli rüzgarlar ve 40 dereceye kadar ulaşacağı tahmin edilen sıcaklıklar nedeniyle “yüksek yangın alarmında” kalacağı kaydedildi.

BİR KİŞİ ÖLÜ BULUNMUŞTU

Varnava'da 11 Ağustos'ta başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle Vrilisia'ya da sıçrayan yangında, yanmış bir ceset bulunduğu bildirilmişti.

Cesedin tahliye emri verilen bir alandaki binanın içinde mahsur kalan 65 yaşlarında bir çalışana ait olduğu değerlendiriliyor.

Yunanistan'da 2023'te çıkan orman yangınlarında en az 28 kişi ölmüş ve 20'den fazla kişi yaralanmıştı.

2018 yılında da Atina'nın doğusundaki Mati sahil kasabasında çıkan orman yangınından uzaklaşmaya çalışırken boğulanlar da dahil olmak üzere 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.