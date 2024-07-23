Yunanistan’dan ‘Bir gece ansızın geliriz’ yanıtı

Haber Merkezi

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, katıldığı bir televizyon programında "F-35’lerle radara görünmeden bir gece ansızın Ankara’da olabiliriz" açıklamasında bulundu. Open TV adlı kanala konuşan Georgiadis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına değindi.

Georgiadis, Kuzey Kıbrıs üzerinden Ankara-Atina hattında son dönemde artan gerilime ilişkin soruyu, şu ifadelerle yanıtladı:

‘‘‘Bir gece ansızın gelebiliriz' söylemleri beni güldürüyor. F-35’lerle ancak biz bir gece ansızın Türkiye'ye gidebiliriz. Yemen'de olanları gördünüz. Radara yakalanmayan F-35’leriniz varsa, bir gece ansızın Ankara’da olabilirsiniz. Böyle bir şey yapacağımızı söylemiyorum, yapmak istemiyoruz ama Erdoğan’ın söyledikleri beni güldürüyor. Bir gece Yunanistan’a nasıl gelecekmiş? Ayakkabılarıyla mı? Türkiye havacılıkta tam bir sıfır."