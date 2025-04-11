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Yunanistan’ın başkenti Atina'da patlama

Yunanistan’ın başkenti Atina’da demiryolu şirketi Hellenic Train’in binasının yakınına yerleştirilen bomba infilak etti.

Avrupa
  • 11.04.2025 23:58
  • Giriş: 11.04.2025 23:58
  • Güncelleme: 12.04.2025 00:00
Kaynak: İHA
Yunanistan’ın başkenti Atina'da patlama
AA

Yunanistan’da bomba alarmı verildi. Başkent Atina’da ülkenin ana demiryolu şirketi Hellenic Train’in binasının yakınına yerleştirilen bomba infilak etti.

7Atina’nın merkezindeki işlek Syngrou Caddesi’nde meydana gelen patlamada ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Atina polisi, Syngrou Caddesi’ni kordon altına alırken, bölge sakinlerini ve turistleri binadan uzaklaştırdı. 
Yerel medya, bir gazete ve haber sitesinin patlamadan kısa bir süre önce isimsiz bir telefon aldığını ve arayan kişinin demiryolu şirketi binasının dışına bir bomba yerleştirildiğini, yaklaşık 40 dakika içinde de patlayacağını söylediğini aktardı.

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