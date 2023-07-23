Yunanistan’ın Rodos adasında yangın nedeniyle 2 bin kişi tahliye edildi

Yunanistan’da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Yunan itfaiyesinden yapılan günlük bilgilendirmede, Rodos adasındaki yangın nedeniyle 2 bin kişinin tahliye edildiği ifade edildi.

Yunan itfaiyesinden yapılan açıklamada, “Rodos'taki yangın, çalışmalarımızı engelledi. Yangın Laerma yerleşiminin güneyine ulaştı ve kara ve hava kuvvetlerinin çabalarının yanı sıra iş makineleri ve hafriyatçıların çalışmalarına rağmen, Lardo'ya doğru ilerledi. Bu kapsamda Asklipio ve Kiotari'de ikamet edenlere tahliye emri verilmiştir. Tahliyeler sorunsuz bir şekilde gerçekleşmiş olup 2 binden fazla kişinin deniz yoluyla kurtarıldığı tahmin edilmektedir” denildi.

İtfaiye, yeni sıcak hava dalgasının yeni yangınların çıkma riskini artırdığını vurgulayarak, “Yeni sıcak hava dalgası, yangınların ortaya çıkması ve yayılması için tehlikeli koşullar yaratmaktadır. Yaşadığımız olağanüstü durumda, hepimizin dikkati gereklidir” ifadelerini kullandı.